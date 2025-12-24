Yeni Şafak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: Uçak kazasıyla ilgili paylaşımlar mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: Uçak kazasıyla ilgili paylaşımlar mercek altında

16:5924/12/2025, Çarşamba
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genelkurmay Başkanı’nın hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...



#Libya
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#uçak kazası
