Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı
ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

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