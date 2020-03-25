Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sincan Cezaevindeki tutukluda koronavirüs bulunduğu iddiasına yalanlama
ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sincan Cezaevindeki tutukluda koronavirüs bulunduğu iddiasına yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun korona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Kapalı Cezaevindeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu A.Y'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde bazı haberlere verildiği belirtildi.

  • Söz konusu şahsın kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanan açıklamada, "Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, halkta panik ve korkuya neden olabilecek haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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