Gündem Erdoğan, Ankara Emniyet Binasının açılış töreninde
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreni

Erdoğan, Ankara Emniyet Binasının açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin en önemli hedeflerin biri olan ve bombalarla vurularak yıkılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri de hiç şüphesiz Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştu. Emniyet binası, kalkışmanın henüz ilk saatlerinde FETÖ'cü hainlerce bombalarla hedef alınmış, şehitlerin olduğu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hizmete girmesi kapsamında düzenlenen törende konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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15 Temmuz için yapılan oturuma Cumhurbaşkanı da katıldı.
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