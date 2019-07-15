Erdoğan, Ankara Emniyet Binasının açılış töreninde

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri de hiç şüphesiz Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştu. Emniyet binası, kalkışmanın henüz ilk saatlerinde FETÖ'cü hainlerce bombalarla hedef alınmış, şehitlerin olduğu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hizmete girmesi kapsamında düzenlenen törende konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: