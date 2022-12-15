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Ankara FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 14 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara FETÖ operasyonu: Bylock kullanan 14 kişi için gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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