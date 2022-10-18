Ankara FETÖ operasyonu: Örgüt üyelerine ve ailelerine para yardımı yapan 87 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi.
Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 13 Ekim tarihinde ailesiyle tartışan ve ailesiyle yaşadığı, Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'taki 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınırken kullanılmaz hale gelen bina tahliye edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı.
İddiaya göre Rıdvan Ö. saat 01.00 sıralarında 1'inci Olcay Sokak'taki tahliye edilen 2 katlı eve geldi.
Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı.
Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.
Rıdvan Ö.’nün mahkemece serbest bırakıldığını belirten mahalle sakinleri “Keşke onunla beraber patlasaydı\" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu
Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beş gün önce ateşe vermişti: Bu sefer de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek patlatmaya çalıştı
Bursa'da, 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., iddiaya göre bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüp patlamadan söndürülürken duruma öfkelenen mahalleli “Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi.
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Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi.
. İnegöl Mobilya Sanayi bölgesinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 16 AVN 585 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobilin hızını arttırıp kaçmaya başladı. Anons üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekipler sanayinin çıkışlarını kapatarak önlem aldı.
Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından çıkış yolları kapatıldığı için otomobili terk eden 4 kişi, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Mobese kameralarını inceleyen polis, otomobili Ömer Lütfü G.'nin (23) kullandığını tespit etti.
Ancak aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G., alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine \"Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın.\" diyerek tepki gösterdi.
Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Lütfü G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü Ömer Lütfü G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polisten 5 kilometre kaçtı yakalanınca 'Ben sürmüyordum' dedi
Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi, 5 kilometrelik takibin ardından aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin tespit etmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Ömer Lütfü G. "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum yarın." dedi.
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan işçilerin 54’ünde akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.
Firma yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler fabrikanın servis araçları, taksi, özel araç ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ilk belirlemelere göre 54 kişinin zehrilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığıne belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilere verilen yemekten numüne alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.
Bursa'daki iki fabrikada gıda zehirlenmesi: 54 işçi hastaneye kaldırıldı
Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan toplam 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.