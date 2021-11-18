“Ankara Girişimcilik Zirvesi 2021” ATO’da yapıldı

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu’nun Global Girişimcilik Haftası kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Kalkınma Ajansı (AKA), GEN Türkiye, Habitat Derneği ve Viveka iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Ankara Girişimcilik Zirvesi 2021”, ATO ev sahipliğinde yapıldı.

Gençlerin, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerinin teşvik edildiği “Global Girişimcilik Haftası (GGH) 2021” etkinlikleri kapsamında “tam zamanı” sloganıyla ATO Meclis Salonu’nda ve on-line bağlantılarla hibrit olarak gerçekleşen Zirve, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Hakan Tarhan’ın sunumuyla başladı ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, girişimciliğin ülke ekonomisi ve genç nüfus için çok önemli olduğuna değinerek, genç girişimci adaylarına tavsiyede bulundu. Baran, “Benim siz gençlerden istirhamım ve en önemli tavsiyem, gelin bir iş yeri açarken, bir girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim.” dedi.

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-“GENÇLERİN GAYRETİNE VE İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”-

Baran, bir ülkenin gelişmesi ve ekonomik anlamda daha iyi noktalara gelebilmesi açısından girişimcilere ihtiyaç olduğunu ifade ederek genç nüfusun Türkiye için çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Baran, “ATO olarak bizlerin tüm gayreti ticari faaliyetlerde sizlerin işini kolaylaştırmak ve atılması gereken adımları atmak ama bununla ilgili sizlerin de gayretine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerin heyecanı ve ufku bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

-“ÖNEMLİ SERMAYELERLE BU ARENAYA ÇIKMAMIZ LAZIM”-

Geçmişte olduğu gibi ufak rakamlarla ticaret yapma imkânının kalmadığını belirten Baran, “Benim siz gençlerden istirhamım ve en önemli tavsiyem, gelin bir iş yeri açarken, bir girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim. Bizim mantığımızda ‘Az olsun benim olsun’ anlayışı var ama artık bunu unutmamız gerekiyor. Artık güçlerimizi birleştirelim. Güçlü olmamız gerekiyor. Önemli sermayelerle bu arenaya çıkmamız lazım” dedi.

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Türkiye’de planlamayla ilgili bazı sıkıntılar olduğuna değinen Baran, üniversitelerde birçok alanın ihtiyaç duyulandan daha fazla mezun verdiğini söyledi. Baran konuyla ilgili olarak üniversiteler ile birlikte çalışarak bir rapor hazırlattıklarını da dile getirdi.

-“TÜRKİYE İLE DÜNYA EKOSİSTEMİ ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMAK İSTİYORUZ”-

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da online olarak gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, pandemi gibi kriz dönemlerinin girişimciler için yeni fırsatlar yaratma dönemi olabildiğini dile getirdi.

Bu gibi dönemlerde disiplinler arası çalışmanın, inovatif yaklaşımların ve küresel iş birliklerinin çok daha anlam kazandığını belirten Hazır, dünyada girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ciddi katkılar sağlayan, kapsayıcı bir model ve yeni bir örgütlenme kurma hedeflerinin olduğunu söyledi. Hazır, “Türkiye’deki girişimcilerle dünyadaki girişimcilik ekosistemi arasında bir köprü kurmak istiyoruz. İyi uygulamaların uluslararası arenaya açılmasını destekleyerek yatırımcılarla buluşturmak ve dünyadaki yeni gelişmelerden de yararlanmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

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Global Girişimcilik Haftası 2021’de pandeminin yaratmış olduğu olumsuzluklara karşı “Tam Zamanı” mottosunu belirlediklerini kaydeden Hazır, “Gelecek, yeni anlayışlar ve yeni çalışma biçimlerine hazırlıklı kurumlar ve bireyler üzerinden yükselecektir. Bu yüzden girişim yapmanın, ortaklık kurmanın, üzerimizdeki negatif enerjiyi atıp kaslarımızı güçlendirerek geleceğe yolculuğa çıkmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı.

Zirve’nin açılış programının ardından, girişimciliğin farklı boyutlarıyla ele alındığı 7 oturum gerçekleşti.

Yaratıcı Endüstriler ve Yeni Medya oturumu, ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adil Oran, British Council Yaratıcı Ekonomi Program Müdürü Cansu Ataman, Artiox Kurucu Ortağı Tuncay Dakdevir ve Onedio Kurucu Ortağı Türkü Oktay tarafından yapıldı. Oturumda Türkiye’de ve dünyada girişimcilik ve yaratıcı sektörler, sanatın yatırımdaki önemi, medyada oyun şirketlerinin pazar ayrımı, eski medya ve yeni medya kavramı arasındaki değişim ve dönüşümler konuşuldu.

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Local To Global-Ankara'dan Büyüme Hikâyeleri oturumu, Andar CEO Ofis Koordinatörü Ece İdil Kasap’ın moderasyonuyla, Mall IQ Kurucu Ortağı Ferit Ozan Akgül, Thundra Dijital Pazarlama Yöneticisi Pırıl Kavlak, Picus Security Co Founder Volkan Ertürk, Qromıs CEO’su Cem Başçeri ile yapıldı. Oturumda, girişimciliğin Türkiye’de ve dünyadaki yeri, dijital pazarlama şirketlerinin Türkiye’de büyüme ve yurt dışı pazarlarına açılma hikâyeleri ele alındı.

Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Teknolojiler oturumu, Endeavor İletişim ve Pazarlama Direktörü Alev Ertem’in moderatörlüğünde, iklim.co ve biftek.co Kurucu Ortağı Kerem Erikçi, Evreka Kurucu Ortağı Mert Barutçu, Plastic Move Kurucu Ortağı Merve Arıkan ile yapıldı. Panelde, atık toplama süreçleri, atıkların önemi ve döngüsel ekonomi için nelerin yapılması gerektiği başlıkları konuşuldu.

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Ankara'da Girişimcilik Ekosistemi ve Kamu Finansman Desteği oturumu, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü M. Hakan Kızıltoprak’ın moderasyonuyla, ODTÜ Teknokent Programlar Yöneticisi Başak Özcan, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdem Koçoğlu, TÜBİTAK TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grup Koordinatörü Elif Koşok, TTGV Hit Program Yöneticisi Evren Bükülmez, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme DB – KOBİ Uzmanı Kamil Akpınar’ın katılımıyla yapıldı. Oturumda, işe başlama fikri olan yeni girişimcileri destekleme programı, iş fikirleri ve AR-GE’ler, kamu finansman desteği ve Ankara’da girişimcilik ekosisteminin detayları ele alındı.

Girişimcilik Finansmanı ve Yatırım Ortamı oturumu, Viveka Kurucu Ortağı N. Barış Okur’un moderatörlüğünde, Diffusion Capital Partners Ortağı Altan Küçükçınar, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Revel Games Kurucu Ortağı – Q Angels Başkanı Ayşe İnal, 500 İstanbul Yatırım Analisti Tunya Irkad ile yapıldı. Oturumda, girişimciliğin Türkiye’deki önemi, girişimcinin niteliği ve iddiası, girişimci yatırımcının izlemesi gereken adımlar ele alındı.

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Özel Sektör-Start Up İş Birliği Modelleri oturumu, Viveka COO İlter Haliloğlu moderatörlüğünde, Arçelik Garage Innovation Hub Startup Program Koordinatörü Aykut Hocaoğlu, Enerjisa Teknoloji Geliştirme Takım Lideri Burak Elibol, Eventgates Kurucu Ortağı Kerem Özsü, Brisa Bridgestone Sabancı Girişimcilik Müdürü Volkan Özdemir ile yapıldı. Oturumda, start-up iş birliği neye göre yapılır, hangi iş birliği modelleriyle daha işler duruma getirilir konuları konuşuldu.

Geleneksel Ticaretten Yeni Nesil Girişimciliğe Geçiş oturumu ise Prosis Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Şen Güven, Swordsec Melek Yatırımcısı Mehmet Özbey, Stratejik ve İnovatif Yatırımlar Derneği Başkanı Mehmet Toprak, eçanta Kurucu Ortağı, Genel Müdürü Selim Gökşin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda, elektronik ticaretin günümüz ticaretine etkileriyle, geleneksel ticaret yapan yapıların e-ticarete geçiş süreçleri üzerinde duruldu.

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Oturumların ardından, katılımcılara günün anısına Lösemili Çocuklar Vakfı’na yapılan bağışla temin edilen LÖSEV oyuncak bebekleri takdim edildi.

Zirveye, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, 2. OSB Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Eski Başkanı Birten Gökyay da katıldı.