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Kudüs el yazmaları  ‘Duvarın Arkası’ sergisinde

Kudüs’te Osmanlı el yazmaları temalı “Duvarın Arkası” sergisi açıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği sergi, AHBVÜ Kongre Merkezi’nde 17 Aralık’a kadar açık olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankara haber: Kudüs el yazmaları ‘Duvarın Arkası’ sergisinde
“Duvarın Arkası” sergisi 17 Aralık’a kadar açık olacak.

Kudüs’te Osmanlı el yazmaları temalı “Duvarın Arkası” sergisi açıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği sergi, AHBVÜ Kongre Merkezi’nde 17 Aralık’a kadar açık olacak.

400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs’te, bu dönemden kalma 15 el yazması titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı. Dr. Öğr. Üyesi Sema Çelem ve Dr. Hatice Avcı imzalı çalışma dini ve milli tarihe ışık tutuyor.

NEDEN 'DUVARIN ARKASI' ADI?

‘Duvarın Arkası’ adını taşıyan sergi ismini Kudüs’ü ikiye bölen utanç duvarından alıyor. Çelem, serginin amacının dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık suçuna ve İslam dininin kutsallarından Mescid-i Aksa’nın esaretine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Tosyalı Seyit Ahmet’e ait dört ayrı kitabın birleşimi olan el yazması, Şeyhü’l-islam Ebussuud Efendi’ye ait, risale, beyit, teşbih ve kasidelerin bulunduğu el yazması, İshak el-Kastamoni’ye ait namaz risalesi görünümündeki el yazması sergilenen eserlerden bazıları.

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