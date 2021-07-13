Ölü ineği aracıyla sürükledi para cezasıyla kurtuldu

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15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet'in babası: Vatan uğruna bir evlat vermişiz çok mu?

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in (23) babası Yahya Kemal Yiğit, "251 şehit verdik. 251 şehitten biri de bizim evladımız oldu. Zerre kadar üzülüyorsam namerdim" dedi. Baba Yiğit, CHP'li yöneticilere söylediği sözlerden dolayı yargılandığını belirterek, "Benim yargılandığım mahkemeye otobüslerle geldiler. Hangi şehit cenazesine otobüslerle katıldılar" diyerek tepki gösterdi.