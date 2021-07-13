Gündem Ölü ineği aracıyla sürükledi para cezasıyla kurtuldu
ANKARA

Ölü ineği aracıyla sürükledi para cezasıyla kurtuldu

Ankara'da, ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak yolda sürükleyen sürücü para cezasıyla kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
​​​​Ankara haber: Ölü ineği aracıyla sürükledi para cezasıyla kurtuldu
Ölü ineği ​otomobilinin arkasına bağlayarak, yolda sürükleyen vahşi sürücüye para cezası verildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, ölen ineği, Ankara-Polatlı yolunda 06 AC 9617 plakalı otomobilinin arkasına iple bağlayarak sürükledi.

Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti.
DHA
Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti.

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KAMYONLA ÖNÜNÜ KESTİLER

İneğin sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, müdahale de etti. Bir sürücü, kamyonuyla ineğin sürüklendiği otomobilin önünü kesti. Sürücü durdurulurken, jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek, sürücüye para cezası uyguladı. İnek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

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