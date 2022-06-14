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ANKARA

Sincanlılar konserde eğlenip müjdeyle sevindi

Sincan Belediyesi düzenlediği açık hava konserleriyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ederken Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşa rekreasyon alanının müjdesi verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haber: Sincanlılar konserde eğlenip müjdeyle sevindi ​
Yenikent’te gerçekleşen konserde Hüseyin Kağıt şarkılarını Sincanlılar için söyledi.

Sincan Belediyesi düzenlediği açık hava konserleriyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta söylediği türkülerle milyonların gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt Sincanlılarla buluştu. Yenikent’te gerçekleşen konserde Hüseyin Kağıt şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Sincanlıların unutulmaz bir akşam yaşadığı konserde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşa müjde verdi. Biliyorsunuz ben de Yenikentliyim diyen Başkan Ercan, “Yaklaşık 500 dönümlük bir arazi çay boyunca, orayı çok güzel bir rekreasyon alanına dönüştürüyoruz. Burası çok zor bir alan, uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Görüşmediğimiz yer kalmadı. Yakında kazmayı vuracağız. Bana dediler ki “burası çok büyük bir alan siz Sincan Belediyesi olarak bunun altından nasıl kalacaksınız? Bunun Büyükşehir bile altından zor kalkar” Ben de dedim ki ‘Sizin inadınıza yapacağım.’ Çünkü Sincan Belediyesi olarak biz çok zor işlerin altından kalktık bununda altından kalkarız. Sizlerin desteği ve duasıyla bereketleniyor. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

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