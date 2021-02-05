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ANKARA

Ankara haberleri: Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

Ankara'da dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

Ankara Yenimahalle ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen işyeri kundaklama olayının şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. V.B isimli şüpheli kundaklama sonrası dükkanın sahibini arayıp yangını canlı canlı izlettiği öne sürülmüştü.

Haber Merkezi İHA
Yenimahalle ilçesinde, boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.
Yenimahalle ilçesinde, boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.

Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Şüpheli V.B’nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.
Alınan bilgilere göre V.B isimli şüpheli Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dükkanı ateşe verip iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izlettiler
GÜNDEM
Dükkanı ateşe verip iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izlettiler
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