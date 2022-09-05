Gündem Gölbaşı Aşçılık Kursu ilk mezunlarını verdi
ANKARA

Gölbaşı Aşçılık Kursu ilk mezunlarını verdi

Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla hem kadınları desteklemek hem de kadın girişimcileri özendirmek amacıyla verilen aşçılık ve pastacılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haberleri: ​Gölbaşı Aşçılık Kursu ilk mezunlarını verdi
katılımcılara sertifikalarını ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek verdi.

Gölbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla hem kadınları desteklemek hem de kadın girişimcileri özendirmek amacıyla verilen aşçılık ve pastacılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. 168 saat süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalarını ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek verdi. Başkan Şimşek, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Gölbaşı’na has ürünler de çıkartıldığını vurgulayan Başkan Şimşek, belediye olarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirtti.

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