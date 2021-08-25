Ankara'da 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi

Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

DHA Ankara'da, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi

A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

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