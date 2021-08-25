Gündem Ankarada 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi
ANKARA

Ankara'da 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Ankara haberleri: Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi
Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Ankara'da, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi
DHA
Ankara'da, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 2 bin 30 sikke ele geçirildi

A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

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