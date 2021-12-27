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ANKARA

Sincan’da yılların sorunu çözülüyor

Sincan Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde uzun yıllardır çözülemeyen prefabrik ve afet konutları sorunu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gayretleriyle son buluyor. Kentsel Yenileme Projesi ile bölge modern bir görünüme kavuşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haberleri: ​Sincan’da yılların sorunu çözülüyor
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Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Yıllardır birçok kamu kurum ve kuruluşunun bir türlü çözüme ulaştıramadığı yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle başlıyor.

MODERN YAŞAM ALANI

  • Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 393,8 kilometrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak.

ORMANI DA OLACAK

Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7 bin 786 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52 bin 694 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.

YOL HARİTASI HAZIR

  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern bir yaşam alanına kavuşması için girişimlerimiz sonuç verdi. Saraycık’In kentsel dönüşümünün ardından Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahallelerimizin de kentsel yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Kısa zaman içerisinde şehri yenileyerek dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda yol haritamız hazır” dedi.
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