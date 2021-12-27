Sincan’da yılların sorunu çözülüyor

Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Yıllardır birçok kamu kurum ve kuruluşunun bir türlü çözüme ulaştıramadığı yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle başlıyor.

MODERN YAŞAM ALANI

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 393,8 kilometrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak.

ORMANI DA OLACAK

Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7 bin 786 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52 bin 694 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.

YOL HARİTASI HAZIR