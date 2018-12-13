Gündem Ankara için kar uyarısı 10 santimi bulacak
ANKARA

Ankara için kar uyarısı! Ankara hava durumu

Ankara için kar uyarısı: 10 santimi bulacak

Meteorolojinin Ankara hava durumu tahminlerine göre, kentte bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağması bekleniyor. Yağacak karın kalınlığının 10 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

AA
Meteorolojiden Ankara için kar yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Ankara için kar yağış uyarısı yapıldı.

Ankara'da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağacağı tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından başlayarak yarın öğle saatlerine kadar yağacak karın kalınlığının 10 santimetreye ulaşacağı öngörülüyor.

Buzlanma, don, görüş mesafesinde azalma gibi nedenlerle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Muğla çevreleriyle Aydın'ın batısında bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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