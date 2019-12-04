Gündem Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı Yüksek kesimler beyaza büründü
ANKARA

Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı böylece Ankara'ya da ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Başkente ilk kar yağdı.
Başkente ilk kar yağdı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Başkent merkezde kar yağışı vatandaşı da sevindirdi.

Çankaya'da bulunan Keklikpınarı sırtlarına yağan kar, çamlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA
Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden bölge - bölge uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


İstanbul'da yağmur ve soğuk: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
FOTOĞRAF 8
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İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden yağışın yanı sıra soğuk hava dalgası da vatandaşa zor anlar yaşattı.
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Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların yağıştan ve soğuk havadan korunmak için tedbirli oldukları görüldü.
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Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi.
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İstanbul'da sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.
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İstanbul'da yağmur ve soğuk 
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İstanbul'da yağmur ve soğuk 
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İstanbul'da yağmur ve soğuk 
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İstanbul'da yağmur ve soğuk 
İstanbul'da yağmur ve soğuk: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağışında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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