Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Başkent merkezde kar yağışı vatandaşı da sevindirdi.

Çankaya'da bulunan Keklikpınarı sırtlarına yağan kar, çamlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden bölge - bölge uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



