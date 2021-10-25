Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Yine Tanal yine yalan

Yalanlarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Mahmut Tanal, bu kez Paris’te sahneye çıktı. Kendisinin de yer aldığı Türk heyetinin Fransa Meclisi tarafından kabul edilmediğini ileri süren Tanal’a yanıt heyet başkanı Çavuşoğlu’ndan geldi: Acaba siz başka bir programda mıydınız?