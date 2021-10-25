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ANKARA

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

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