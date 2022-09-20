Ankara merkezli DAEŞ operasyonu: 10 kişi gözaltında

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara ilinde ikamet ettikleri anlaşılan 7 şahıs ile Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde ikamet ettikleri anlaşılan 3 yabancı uyruklu şahsın yakalanmalarına yönelik olarak 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Ayrıntıla geliyor...
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