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Ankara merkezli sekiz ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 29 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Pınar Görgü
11:17 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


Kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşların, sosyal medya ile borsa ve yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren forum sitelerindeki reklamlarda, Forex konusunda ücretsiz eğitim adı altında ilanlar gördüğü ve bunun üzerine eğitime katılabilmek için cep telefonu numaralarını yazarak form doldurdukları, ardından kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtan ve yüksek kar vaat eden kişilerle iletişime geçtiği tespit edildi.


Gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde APK'lar oluşturan ve sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü veren şüphelilerin de sanal şirket ve kişisel hesaplara para transferi yaptırdığı belirlendi.


Şüphelilerin aktarılan paraları yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer ederek, elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.


Ünlü kişilerin fotoğraflarıyla reklam vermişler

Şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri de belirlendi. Ankara merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı silah, 65 adet dolu fişek ile şüpheli Y.U'nun evinde 261 bin 200 dolar, 17 bin 920 TL, 52 adet Cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın ele geçirildi.

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#dolandırıcılık
#emniyet
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