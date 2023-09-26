Ankara merkezli sekiz ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 29 kişiye gözaltı

Sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.





Kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; vatandaşların, sosyal medya ile borsa ve yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren forum sitelerindeki reklamlarda, Forex konusunda ücretsiz eğitim adı altında ilanlar gördüğü ve bunun üzerine eğitime katılabilmek için cep telefonu numaralarını yazarak form doldurdukları, ardından kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtan ve yüksek kar vaat eden kişilerle iletişime geçtiği tespit edildi.





Gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde APK'lar oluşturan ve sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü veren şüphelilerin de sanal şirket ve kişisel hesaplara para transferi yaptırdığı belirlendi.





Şüphelilerin aktarılan paraları yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer ederek, elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.





Ünlü kişilerin fotoğraflarıyla reklam vermişler