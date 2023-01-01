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Ankara merkezli üç ilde DEAŞ operasyonu: Dokuz şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
9:51 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Ankara operasyon

Ankara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ mensubu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.


Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da ise 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#DEAŞ operasyonu
#terör örgütü DEAŞ
31 dakika önce
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Ankara merkezli üç ilde DEAŞ operasyonu: Dokuz şüpheli yakalandı
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