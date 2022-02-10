Ankara metrosunda büyük skandal: Alkol şişesiyle makinist kabinine girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankaray hattında güvenlik zafiyeti yaşandı. Bir vatandaş metro makinist kabinine girdiği, metro seyir halinde iken bira içti. Bu da yetmedi, video çekti. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın elinde bira şişesi ile Dikimevi-AŞTİ hattında çalışan Ankaray hattında metronun makinistin kabinine girdiği, AŞTİ İstasyonu'na kadar bira içerken video çektiği öğrenildi.

OYNAT 00:59 Ankara metrosunda skandal olay: Bira şişesiyle makinist kabinine girip video çekti Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yüzlerce insanın yolculuk yaptığı metroda makinist kabinine girdi, alkol aldı. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan yolcunun kabine nasıl girdiği henüz bilinmezken, Ankara Büyükşehir Belediyesinden henüz bir açıklama gelmedi.



EGO'nun eski Genel Müdürü Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek, 'Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir' ifadelerini kullandı.

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Belediyeden açıklama gelmedi

Söz konusu videoda tramvayın seyir halinde olduğu açıkça görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Görüntülere göre başkentli yolcuların can ve Ankara'nın mal güvenliği büyük risk altına girdi.

'Yangın çıkabilirdi'

Sabah'ın haberine göre; Metronun bağlı olduğu EGO'nun eski Genel Müdürü, Makine Mühendisi Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül şunları söyledi: "Seyir halindeki bir metronun yöneticilerin bile giremediği sadece vatmanların girmeye yetkili olduğu aracın komuta edildiği bölümüne melekelerini kaybetmiş birinin girmesi vahim sonuçlar doğurabilirdi. Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir. Komuta kabininin anahtarı sadece özel eğitim almış vatmanlarda bulunur. Ama vatman burayı kilitlememiş.

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