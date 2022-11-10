Ankara metrosunda saatlerce çözülemeyen arıza vatandaşları isyan ettirdi: Sosyal medyada Yavaş'a istifa çağrısı yapıldı

Ankara metrosunda sabahın erken saatlerinde arıza meydana geldi. Vatandaşların işe ve okula gittiği saatte olduğu saatte yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.
Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi duraklarında inmek zorunda kalan vatandaşlar dakikalarca yeni gelecek metroyu bekledi. Arızanın giderilmesi ardından sefer sayıları yetersiz kalınca vatandaşlar mağdur oldu.
SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI
Yolda kalan Ankaralılar sosyal medya hesaplarından CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.