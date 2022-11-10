Gündem Ankara metrosunda saatlerce çözülemeyen arıza vatandaşları isyan ettirdi Sosyal medyada Yavaşa istifa çağrısı yapıldı
ANKARA

Ankara metrosunda saatlerce çözülemeyen arıza vatandaşları isyan ettirdi: Sosyal medyada Yavaş'a istifa çağrısı yapıldı

Ankara metrosunda sabah saatlerinde yaşanan arıza sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi duraklarında dakikalarca beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada ABB Başkanı Mansur Yavaş'a istifa çağrısı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara metrosunda saatlerce çözülemeyen arıza vatandaşları isyan ettirdi: Sosyal medyada Yavaşa istifa çağrısı yapıldı
Metro arızası saatlerce giderilemedi.

Ankara metrosunda sabahın erken saatlerinde arıza meydana geldi. Vatandaşların işe ve okula gittiği saatte olduğu saatte yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi duraklarında inmek zorunda kalan vatandaşlar dakikalarca yeni gelecek metroyu bekledi. Arızanın giderilmesi ardından sefer sayıları yetersiz kalınca vatandaşlar mağdur oldu.

SOSYAL MEDYADA İSTİFA ÇAĞRISI

Yolda kalan Ankaralılar sosyal medya hesaplarından CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.

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