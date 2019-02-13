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Son dakika: Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı

Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandığını açıkladı. 1,1 milyar avro yatırıma sahip Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. 6 hastaneyi bir araya getirmesiyle Türkiye’nin en büyük kampüsüne sahip olan Ankara Şehir Hastanesinde, Genetik Hastalıkları Tedavi Merkezi ve dünyanın en geniş alanına sahip acil servisi de yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
Ankara Şehir Hastanesi.
Ankara Şehir Hastanesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandığını açıkladı.

Yürütmeyi durdurma davaları yüzünden 4 yıl geciken 1,1 milyar avro yatırımla gerçekleşen Ankara Şehir Hastanesi, 6 hastaneyi bir araya getirmesiyle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı kampüsü oldu.

Toplam 904 poliklinik odasında 259 poliklinik destek odası ile günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi’nde günde 100 bin hastaya hizmet verilecek şekilde planlama yapıldı. Toplam 131 ameliyathanede günlük 650 ameliyat planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Türkiye'de bir ilk

Dört kısmı biten, şubattan itibaren tüm kısımları ile faaliyete geçen kampüs, 1,3 milyon metrekare alanda kuruldu.

Kampüs, dünyanın tek seferde inşa edilen, Avrupa’nın ise en büyük hastanesi olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye’de ilk kez kalbin tek atışının görüntüsünü alabilecek teknolojilerin de yer aldığı hastanede, Genetik Hastalıkları Tedavi Merkezi ve dünyanın en geniş alanına sahip acil servisi yer alacak.

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