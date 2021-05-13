Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hasta sayısı yüzde 40 düştü

BURADA VATADAŞLARIMIZA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ<br>​<br>​ Pandemi Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ömer Faruk Tekin ise, vatandaşlara en yakın birim olduklarını ifade ederek, Kısıtlama, dini ve bayramlar dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile gece 00.00'a kadar mesai yapıyoruz. Burada bir doktor ve 20 yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. Günlük 400 vatandaşımızdan çağrı almaktayız. Burada vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerekli durumlarda onları hastaneye sevkini sağlıyoruz. Testleri pozitif çıkanlara ilk bu birimimiz ulaşıp, gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bunun dışında bütün vakaları ve temaslı olanları gün aşırı arıyoruz. Ramazan bayramında da buradayız. Koronavirüsle ile mücadelenin en önemli basamağı vatandaşlarımızın kendilerine randevu sırası geldiğinde aşı olmaları. Van, diğer illere göre daha iyi durumda. Ancak bu mücadelede başarıya ulaşılmasında en önemli etken aşıdır. Sırası gelenleri mutlaka aşı olması gerekmektedir dedi.