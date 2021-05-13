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Gündem Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs hasta sayısı yüzde 40 düştü
ANKARA TÜRKİYE

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hasta sayısı yüzde 40 düştü

Koronavirüste 'tam kapanma' ile vaka sayılarındaki düşüş, hastanelere de yansıdı. Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Kovid-19 hastası sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs hasta sayısı yüzde 40 düştü
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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüste 'tam kapanma' ile birlikte vaka sayılarındaki düşüşün, hastanelere de yansıdığını söyledi.

Prof. Dr. Oğuztürk, Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Kovid-19 hastası sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

  • "Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki vaka sayılarımız acile başvuru anlamında da azalmış durumda. İki hafta önceye göre yüzde 40 oranında Kovid-19 nedeniyle gelen hasta sayısında bir azalma durumu söz konusu. Şu an itibarıyla mutluyuz. Ankara Şehir Hastanesi, Covid-19 ile mücadelede ülkemizin merkez üssü durumunda Türkiye'nin en büyük hastanesi. Acil tıp kliniği anlamında da dünyanın ev büyük acil tıp kliniği. Buraya gelen hastalar sadece Ankara bölgesinden değil Türkiye'nin birçok yerinden. Buna rağmen bizim vaka sayılarımızın azalmış olması kapanma tedbirlerinin ciddi anlamda pozitif bir etki gösterdiğinin sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ankara Şehir Hastanesinde vaka sayısının artması veya azalması ülkedeki vaka sayısının artması veya azalmasıyla direkt bağlantılı."

Van'da bayram mesaisi: Filyasyon ekipleri sahada
FOTOĞRAF 12
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Kovid-19 ile mücadele dünya genelinde sürerken, bulaşıcı hastalıkların kaynağının tespit edilmesi için Van'da filyasyon ekipleri, fedakarca bir çalışma yürütüyor.
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Van İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekipler, özel kıyafetleriyle kapı kapı dolaşarak, karantinada olan pozitif vakaları ziyaret edip, temaslı olduğu kişileri tespit ediyor.
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Ekipler, sosyal izolasyonun sağlanması için 10 gün boyunca takibini sürdürüyor. Kentte sahada 155 kişiyle görev yapan filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da 724 sağlık hizmeti veriyor.
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Bir doktor ve 20 sağlık personelinin görev yaptığı Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pandemi Operasyon Merkezi, gelen çağrılar üzerine, pozitif vakalarla görüşüp, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirip, bu süreçte neler yapması gerektiği bildiriyor. Sisteme düşen vakalar, il ve ilçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık kuruluşları tarafından adresleri tespit edildikten sonra, sağlık kontrolleri yapılıyor.
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VAKA KAYNAĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ<br>​<br>​ İpekyolu ilçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Elif Balbal beraberindeki 2 hemşire ile birlikte karantinada olan pozitif vakaların evlerine giderek, bu süreçte neler yapması gerektiği ve temaslı olduğu kişilerin olup olmadığı ile nasıl bir tedavi yapacakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, broşürler dağıttı. Dr. Elif Balbal, 1,5 yıldır koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışması yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
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Bu süre zarfında bayram, tatil demeden ekiplerimizle birlikte her gün çalışıyoruz. Vakalar önceden sisteme düştükten sonra arayıp adreslerini teyit ediyoruz. Daha sonra evlerine gelip sağlık durumlarını değerlendiriyoruz. İlaç tavsiye ediyoruz. Verilen ilaçları kullanmalarını öneriyoruz. Evlerinde veya dışarıda arkadaşlarıyla, komşularıyla herhangi bir temasları varsa, temaslıları tespit ediyoruz. Bunlara yönelik filyasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu kişilerin izolasyonlarına, nerede çalıştıklarına, ailelerine ve ne iş yaptıklarına kadar bakıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vakaları, sağlık durumları ile ilgili bilgileri mutlaka soruyoruz. Vaka kaynağı bizim için çok önemli. Düğün, taziye, nişan gibi merasimler yasak. Ama maalesef alabiliyor. Bu tür şeyleri mutlaka sorguluyoruz.
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BAZEN DOĞRU BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNİYORLAR<br>​<br>​ 1,5 yıllık koronavirüs ile mücadelede karşılaştıkları zorlukları da anlatan Dr. Balbay, Çalışma yaparken bazen adres bulmak hakikaten çok sıkıntı olabiliyor. Kişilere ulaşmak çok zor oluyor. Onların dışında bazen hastaneye yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Bunlar için de pandemi merkezi ile iletişim halinde olup, kendi araçları ile gitmeleri dışında biz araç temin ediyoruz ve onları hastaneye yönlendiriyoruz. Bazen de maalesef vakalarımız doğru bilgi vermekten çekiniyor. Bunlara yönelik sıkıntılar yaşayabiliyoruz. diye konuştu.
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HERKESE AŞI OLMAYI ÖNERİYORUZ<br>​<br>​ Randevu alıp da aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Dr. Balbal, Aşı çok kıymetli ve çok koruyucu. İlk gittiğimiz vaka 85 yaşındaydı. Aşı olmayı reddetmişti. Bu kişileri aşı ikna ekiplerimiz, ikna etmeye çalışıyor. Ama kişinin tabii ki özgür hakkı, zorla yapmıyoruz. Aslında aşı oranımız yüksek ve aşının koruyuculuğu hakikaten çok fazla. Pozitif olsalar bile çok hafif bir şekilde atlatıyorlar. O yüzden herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bayramda da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vakalarda bir azalma görüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder ifadelerini kullandı.
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BURADA VATADAŞLARIMIZA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ<br>​<br>​ Pandemi Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ömer Faruk Tekin ise, vatandaşlara en yakın birim olduklarını ifade ederek, Kısıtlama, dini ve bayramlar dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile gece 00.00'a kadar mesai yapıyoruz. Burada bir doktor ve 20 yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. Günlük 400 vatandaşımızdan çağrı almaktayız. Burada vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerekli durumlarda onları hastaneye sevkini sağlıyoruz. Testleri pozitif çıkanlara ilk bu birimimiz ulaşıp, gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bunun dışında bütün vakaları ve temaslı olanları gün aşırı arıyoruz. Ramazan bayramında da buradayız. Koronavirüsle ile mücadelenin en önemli basamağı vatandaşlarımızın kendilerine randevu sırası geldiğinde aşı olmaları. Van, diğer illere göre daha iyi durumda. Ancak bu mücadelede başarıya ulaşılmasında en önemli etken aşıdır. Sırası gelenleri mutlaka aşı olması gerekmektedir dedi.
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Van'da bayram mesaisi: Filyasyon ekipleri sahada
Van'da filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Karantinada olan pozitif vakaların sağlık kontrollerini yapan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Elif Balbal ve beraberindeki sağlık ekibi, vakalara bu süreçte nasıl bir tedavi yapacakları, temas ettiği kişilerin olup olmadığı ve ilaçlarını nasıl kullanacakları ile ilgili bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı.

"KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Prof. Dr. Oğuztürk, bayramdaki kapanmanın vaka sayılarına etkisinin olumlu seyirde devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

  • "Bayramdaki yasakların vaka sayılarına etkisi olacak. Ülke insanımız da belirli bilgi seviyesine sahip oldu. Uyarıların bir şekilde herkes tarafından bilindiği kanaatindeyiz. Çekirdek aile tarzı yaşam biçimini yine aktive etmemiz gerekiyor. Bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu bayramda da vaka sayılarının azalmasına engel teşkil edebilecek aktivitelerden uzak durulması gerekiyor. Lütfen insanlarımız telefonla görüşsünler, büyüklerine olan sevgi gösterilerini, bayram kutlamalarını telefon aracılığıyla oluştursunlar. Yakın temas şeklindeki bayramlaşmalarını son kez yapmasınlar. Sonraki bayramlarda daha rahat kutlayabilmek için bu bayramda bu fedakarlığı gösterebilmeleri gerekiyor. İnanın ki sağlık çalışanlarından güvenlik güçlerine kadar kurallara uyanlar fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlık sonucunda bu rakamlar düşme eğilimine girdi. Ama küçük bir tedbirsizlik ve kurallara uymama durumunda istikrarsızlıklar, vaka sayılarını tekrar ortaya çıkaracağından, bu kadar emeği boşa çıkarmama adına bu bayramda da ülke insanlarımızın kurallara uyma konusunda özen göstermesi hayati önem arz etmekte. Rakamları düşürebilirsek ve bu süreçte yaz dönemine böyle rakamlarla girersek, aşılama uygulamalarının da gelecek aşı takviyeleriyle daha üst düzeye çıkmasıyla birlikte Kurban Bayramında ben kısıtlama olma ihtimalini çok düşük görüyorum."

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