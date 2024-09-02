Ankara teşkilatı Yavaş'ı işaret etti

CHP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürüyor. Ankara'dan dün yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında, il başkanı Ümit Erkol'un sözleri damga vurdu. Erkol, "CHP'li bir belediye başkanını Çankaya Köşkü'nde göreve başlatacağız" sözleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ettiği yönünde yorumlandı. Özel ise toplantıda "Ayın 5'inde Tüzük Komisyonu, son toplantısını yapacak. O toplantı, tüzüğümüze Kurultaya önerilmek üzere son şeklini verecek. Havada tüzük taslakları oluşuyor. Tüzük taslağı Parti Meclisi tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma" dedi. Özel, bu sözlerle genel merkez tarafından Dil Derneği'ne gönderilen taslak metnin de nihai metin olmadığını ima etti.