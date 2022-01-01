Ankara Üniversitesi "NFT'ye giriş" dersini seçmeli derslere ekledi

Yolcu otobüsünde boyun yastığının içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Elazığ'da, polisin şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki boyun yastığında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.



Kent girişinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünden inen İ.T.'ye (33) şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin elindeki boyun yastığı incelendiğinde içine gizlenmiş 207 gram metamfetamin ele geçirildi.



Bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen S.E. (25) isimli şüphelinin üst aramasında ise 13 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi bulundu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

