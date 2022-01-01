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ANKARA

Ankara Üniversitesi "NFT'ye giriş" dersini seçmeli derslere ekledi

Ankara Üniversitesi Rektörü, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "NFT'ye giriş" dersinin seçmeli ders havuzuna eklendiğini bildirdi. Ders ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında yer alacak.

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Haber Merkezi Diğer
Ankara Üniversitesi NFTye giriş dersini seçmeli derslere ekledi
Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

Sosyal medyadan duyurdu

Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü "NFT'ye giriş" dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

  • Alınan bilgiye göre, "NFT'ye giriş" dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.
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