Gündem Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini duyurdu
ANKARA

Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini duyurdu

Ankara Valiliği, ekmek zammının iptal edildiğini duyurdu

Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itirazın komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

  • "Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."

Ankara Valiliğinden ekmek zammına itiraz
GÜNDEM
Ankara Valiliğinden ekmek zammına itiraz

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