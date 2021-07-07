Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Kuvvetli Yağış Uyarısı pic.twitter.com/QTeH8WvgRY
Kuvvetli Yağış Uyarısı pic.twitter.com/QTeH8WvgRY— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 7, 2021
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.