Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: Dışarı çıkacaklar dikkat Ankara Valiliği'den yapılan son dakika uyarısında kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini belirterek "Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgârın etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi 05 Şubat 2020, 09:10 Son Güncelleme: 05 Şubat 2020, 09:14 DHA