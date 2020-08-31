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Ankara Valiliğinden 'kamuda esnek mesai' kararı - Son dakika

Ankara Valiliği 'kamuda esnek mesai' esaslarını belirledi

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Kovid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek" denildi.

Haber Merkezi DHA
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Ankara Valiliğince, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Başkent'te uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Buna göre hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Ankara Valiliğinin, 'Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri İçeren Genelge'si, Vali Yardımcıları, Kaymakamlıklar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bölge ve İl Müdürlükleri, İçişleri birimleri ve Valilik birimlerine gönderildi.

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Genelgede, Kovid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Uygulamada; Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür."

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