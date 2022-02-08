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ANKARA

Ankara Valiliğinden 'karla karışık yağmur' uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili olmasının beklendiği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliğinden karla karışık yağmur uyarısı! 5 günlük Ankara hava durumu
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette devam edecek yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

5 günlük Ankara hava durumu

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