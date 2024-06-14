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Ankara Valiliğinden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

16:07 - 14/06/2024 Friday
IHA
Meteorolojiden Ankara için uyarı geldi.
Meteorolojiden Ankara için uyarı geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Valiliğin açıklaması ise şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

#Ankara Valiliği
#Meteoroloji
#Sağanak
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