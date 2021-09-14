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Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
(Arşiv)

Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
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