Ankara Valiliğinden Mansur Yavaş açıklaması: Bir ihbar yok

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İçişleri Bakanı Soylu Erdoğan ile yaşadığı olayı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda yaşadığı bir olayı anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ülkenin üst düzey yöneticisinin Erdoğan’a zor durumda olduğunu söylemesi üzerine 25 saat içerisinde yükte ve pahada ağır iki kargo uçağının o ülkenin başkentine iniş yaptığını söyledi.