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ANKARA

Ankara Valiliğinden Mansur Yavaş açıklaması: Bir ihbar yok

Ankara Valiliğinden Mansur Yavaş açıklaması: Bir ihbar yok

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."
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