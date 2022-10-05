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Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı uyardı.

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Haber Merkezi İHA
Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı! Ankara hava durumu
Valilikten Ankara için yağış uyarısı geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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