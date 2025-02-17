Ankara Valiliğinden soğuk hava ve kar uyarısı

Ankara Valiliği, soğuk hava ve kar yağışına karşı vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Yarın Başkent'te beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Ankara Valiliği vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı; yağışların da çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilerek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Ankara Valiliği
, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
nden alınan son verilere göre, Ankara genelinde
soğuk hava
nın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
Vatandaşlara 'tedbir' uyarısı
Vatandaşlara 'tedbir' uyarısı
Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü
kar
şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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