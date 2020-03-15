Ankara Valisi Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz 1700 kişiyi bekliyoruz

Vali Şahin ayrıca "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Vali Şahin ayrıca "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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