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ANKARA KORONAVİRÜS

Ankara Valisi Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz 1700 kişiyi bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Karantinaya alınmaları hasta oldukları anlamına gelmiyor. bin 800 kişiyi misafir ediyoruz, bin 1700 kişiyi bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Vali Şahin ayrıca "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

5 kişi hastaneye nakledildi

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