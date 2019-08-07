Gündem Ankarada 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi
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Ankara'da 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı - Ankara haberleri

Ankara'da 162 bin 646 kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollardan ülkeye sokulan 162 bin 646 ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen ilaçlar.
Ele geçirilen ilaçlar.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük denetimine tabi tutulmaksızın yurda sokulan kaçak ilaçların Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmaksızın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kahramankazan ilçesinde S.O., A.A. ve Y.E.'ye ait 2 depoya yapılan baskında 13 bin 176 uyku suyu, 76 bin 90 enerji içeceği 38 bin 200 cinsel içerikli hap ve 35 bin cinsel içerikli jel olmak üzere toplam 162 bin 466 kaçak ilaca el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildi.

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