Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ankarada 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı
ANKARA

Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 soruşturmada toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada 2 FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı
Ankara FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, 6'sı kamu kurumlarında görevde, 6'sı ihraç olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE OPERASYON

Ayrıca FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasında yer alan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalandığı tespit edilen 1'i istifa, 1'i ihraç, 5'i görevde ve 2'si ayrılmış 9 astsubay ile uzman çavuş ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Yılan hikayesine döndü

Yılan hikayesine döndü

Belediye tarih verdi, yıkılacağı tarih belli oldu.
Yıllık iznibirikene kötü haber

Yıllık izni
birikene kötü haber

​Yargıtay: Hayatın olağan akışına aykırı.
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş’tan Yavuz Agiralioglunun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması

​Milyonlarca lira değerinde: Harekete geçildi.

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

İlk kez ortaya çıktı: Dün gibi duruyor.

​Beklenen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

​İstanbul merkezli dev operasyon.

​Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı.

Beş ilde<br>FETÖ operasyonu

Beş ilde
FETÖ operasyonu

​22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.