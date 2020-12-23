Gündem Ankarada 3 kişiyi ezip bir polis memurunu şehit eden Seyit Çamran Kalaycıya ağırlaştırılmış müebbet
ANKARA

Ankara'da 3 kişiyi ezip bir polis memurunu şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Şehit polis Mevlüt Metin
Şehit polis Mevlüt Metin

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Psikolojik sorunları varmış

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi. Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti. Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Ankara'da polis kontrol noktasına araç daldı
GÜNDEM
Ankara'da polis kontrol noktasına araç daldı
  • Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı

Olayın geçmişi

İddianameye göre sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı. İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu.

  • Sanık Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Abone Ol Google News
47 bin liralık halay

47 bin liralık halay

​Damat ve 14 arkadaşı kuralları hiçe sayınca cezayı yedi.
Poşetlere zam gelecek mi?

Poşetlere zam gelecek mi?

​Plastik poşetlerin 2021 yılındaki fiyatı belli oldu.
14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

​Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..
Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

​Hindistan'da 'kirlilik' katliam boyutuna ulaştı.
Yusufeli'nde son 13 metre

Yusufeli'nde son 13 metre

​Dev iş makineleri vinçle havadan taşınıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.