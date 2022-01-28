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Ankara'da 3 PKK'lı tutuklandı

Ankara Emniyeti’nin yürüttüğü başarılı çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YGP silahlı terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün terör kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

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Ankara Yeni Şafak
​Ankarada 3 PKKlı tutuklandı​ - Ankara haberleri
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terör polisinin yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu 3 kişinin, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerin Suriye’de bulundukları yıllarda PYD/YPG kamplarında silahlı eğitim aldıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütsel fotoğraflar ve videolar tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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