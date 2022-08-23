Gündem Ankarada 3 ton etil alkol ele geçirildi Dört gözaltı
ANKARA

Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: Dört gözaltı

Ankara'da, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, dört şüpheli ise gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada 3 ton etil alkol ele geçirildi: Dört gözaltı
3 ton 140 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan dört kişiyi tespit etti.

Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da 1040 litre sahte içki ve 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
OYNAT 00:17
Adana'da 1040 litre sahte içki ve 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı. Ekipler, evde 1040 litre sahte içki, araçta da 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternette öldüren satış: İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti
EKONOMİ
İnternette öldüren satış: İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Ad-soyad değişikliği E-Devlette

Ad-soyad
değişikliği E-Devlet'te

​En çok değiştirilen isimler belli oldu.
Ucuz konutta taksitler belli oldu

Ucuz konutta taksitler belli oldu

​Kimler başvurabilecek: İşte il il belirlenen ücretler.
Türklerin yerli hazinesi

Herkes satın almak istiyor: Tüm dünyanın gözü üzerinde.

​Bakan Nebati: Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

Mezarların içinden çıktı: Türk ekipler keşfetti.

​Dinleme skandalı sonrası ortalık karıştı

​Bakan Koca'dan sağlıkta beyaz reform açıklaması.

Bakanlık harekete geçti: Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketiciyle buluşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.