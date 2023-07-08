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Ankara'da 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ankara'da piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

12:26 . 8/07/2023 Cumartesi
DHA
Ele geçirilen sigaralar.

Ele geçirilen sigaralar.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığına yönelik dün Gölbaşı ilçesinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, Türkiye'de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

#Ankara
#Gölbaşı
#Bandrolsüz sigara
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