Ankara'da 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi

Uygulamada, Türkiye'de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.