Ankara'da AK Partili belediyelerden İsrail mallarına kapsamlı ambargo: Mansur Yavaş'a dikkat çeken çağrı

“Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP’li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a ve diğer belediyelere örnek olmasını dileriz. Ben buradan Sayın Yavaş’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Yavaş soykırıma daha fazla ortak olma, halkın sözüne kulak ver İsrail mallarını belediyeye alma”