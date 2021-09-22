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ANKARA

Ankara'da asistan doktor Ertan İskender'i bıçaklamıştı: 22 yıl hapis yatabilir

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi Ertan İskender'i bıçaklayan Bayram N. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi

Haber Merkezi AA
Ankarada asistan doktor Ertan İskenderi bıçaklamıştı: 22 yıl hapis yatabilir
Asistan doktor Ertan İskender saldırıda ağır yaralanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de görev başındayken hastası Bayram N'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli Bayram N. ifadesinde, daha önce geçirdiği kaza nedeniyle hastanenin ortopedi servisinde tedavi edildiğini, ayak parmaklarının kesildiğini belirtti.

  • Tedavi sürecinde psikolojisinin bozulduğunu ve psikiyatri servisinde de tedavi gördüğünü anlatan şüpheli, olay günü bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

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"Kendimi savundum"

Hastanede doktorların kendisine, "Ortopedi servisinde seninle ilgili yapılacak bir şey yok. Fizik tedavi görmen gerekiyor. Fizik tedavi görmezsen ayağın kesilir." dediğini ileri süren Bayram N, "Yanlış tedavi sonrası ayağımı da keseceklerdi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Tartışma yaşandı. Ben de kendimi savundum." ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, görüntülerden şüphelinin savunmasında iddia ettiği tartışmanın yaşandığına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

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İddianamede, şüpheli Bayram N'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'dan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  • İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

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İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.

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