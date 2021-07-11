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ANKARA

Ankara'da aynı eve yedinci kez giren hırsızlar ev sahiplerini canından bezdirdi: Gelin alın tapu sizin olsun

Ankara’nın Sincan ilçesinde evlerine 7’nci kez hırsız giren aile isyan etti. Ev sahibi Mustafa Yazı, "Yeter artık arkadaş, istemiyoruz. Gerekiyorsa gelin alın tapu sizin olsun" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ankarada aynı eve yedinci kez giren hırsızlar ev sahiplerini canından bezdirdi: Gelin alın tapu sizin olsun
Müstakil eve devamlı giren hırsızlar, ev sahibini 15-20 bin lira zarara uğrattı.

Ankara Sincan'da Ahmet Koparan Bulvarı üzerinde bulunan müstakil eve 7 kez hırsız girdi. Üst üste sürekli aynı eve girip farklı şeyler çalan hırsızlardan yaka silken aile isyan etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri incelemelerde bulundu.

TOPLAM ZARAR 15-20 BİN LİRA

Ev sahibi Mustafa Yazı, "Birinci sefer geldiler telleri götürdüler. İkinci sefer geldiler pencereleri söktüler. Üçüncüye yine tellere geldiler. Dördüncüde içeri girdiler, içeride kap kacak hiçbir şey bırakmadılar. Beşinci seferde ne buldularsa onu götürdüler. Altıncı kez geldiklerinde pencereleri söktüler götürdüler. Depoda ve binada kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Şu anda da hiçbir malzememiz kalmadı. Toplam yedinci kez geldiler. Bize toplamda 15-20 bin lira zarar verdiler. Yeter artık arkadaş, istemiyoruz. Gerekiyorsa gelin alın tapu sizin olsun" ifadelerini kullandı.

  • Ev sakinlerinden 13 yaşındaki Alperen Berke Yazı ise, "Ben 13 yaşındayım. Yeter artık bu hırsızlar bizi canımızdan bezdirdiler. Biz dağın başında değiliz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Yetkililer bu durumun bir çaresini bulsunlar" diye konuştu.

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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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