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Ankara'da 'Barutlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon - Ankara haberleri

Ankara'da 'Barutlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 20 kişi gözaltında

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, tefecilik ve kasten silahlı yaralama olaylarına karışan, "Barutlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, tefecilik ve kasten silahlı yaralama olaylarına karışan, "Barutlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

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  • Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden, örgütün elebaşılığını H.Barut'un yaptığını belirleyen ekipler, 22 ikamet ve 4 işyeri olmak üzere 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu, kırmızı ve yeşil reçete ile satılan haplar ile değişik çaplarda tabanca ve mermi ele geçirildi.

Öte yandan, Barutlar olarak bilinen suç örgütünün sosyal medya üzerinden mafya dizisi çekimleri yaparak yayımladığı öğrenildi.

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