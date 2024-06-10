|
Gündem

Ankara'da bayram öncesi raflarda etiket ve fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da Kurban Bayramı öncesi market raflarında etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

12:10 - 10/06/2024 Pazartesi
IHA
Ankara
Ankara

Ankara'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.


Denetimlerde marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları da denetlendi. Bunun yanı sıra sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı.



"Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını denetliyoruz"


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Denetimlerde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra etikette malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup bulunmadığını inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da denetliyoruz.” ifadelerini kullandı.


Her ürün için 2 bin 200 TL ceza


Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor.





#Ankara
#denetim
#fiyat
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?