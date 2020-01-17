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ANKARA

Ankara'da bir kişi otelden çevreye ateş açtı: Paniğe neden olan kişi gözaltına alındı

Ankara'da bir kişi otelden çevreye ateş açtı: Paniğe neden olan kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde konakladığı otelin penceresinden tabanca ile rastgele çevreye ateş açan Yasin B. (38), paniğe neden oldu. Yasin B., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ankara'da bir kişi otelden çevreye ateş açtı.
Ankara'da bir kişi otelden çevreye ateş açtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Altındağ'ın en işlek bölgesi olan Ulus'ta meydana geldi. İstanbul'dan Ankara'ya iş görüşmesi için gelen Yasin B., iddiaya göre araç kiraladığı şirket ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu konakladığı otelin odasında pencereye çıkıp, bulundurma ruhsatlı tabancası ile çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşandı. Otelin çevresinde bulunan vatandaşlar, panik içinde koşarak uzaklaştı.

DHA
Ankara'nın Altındağ ilçesinde konakladığı otelin penceresinden tabanca ile rastgele çevreye ateş açan Yasin B. (38), paniğe neden oldu.

Özel Harekat gözaltına aldı

Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler otelin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı, çevredeki cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı.

  • Polisler, ateş etmeye devam eden Yasin B.'yi telefonla arayarak, ikna etmeye çalışırken, özel harekat polisi de otele girdi. Kısa süre sonra ikna edilen Yasin B., odaya giren özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bir otomobil kurşun isabet etmesi sonucu hasar gördü. Yasin B, zırhlı araçla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
Yasin B., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Vali açıklama yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Şahin, "Altındağ ilçemiz Ulus- Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

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