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Gündem Ankarada bodrumda bulunan köpekleri sahiplenmek için hayvanseverlerden başvuru yağdı
ANKARA

Ankara'da bodrumda bulunan köpekleri sahiplenmek için hayvanseverlerden başvuru yağdı

Ankara'da geçtiğimiz hafta bir binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulunmuştu. Belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alınmış, gürültü yamamaları için köpeklerin ses tellerinin kesildiği ortaya çıkmıştı. El konulan hayvanlar için 5 günde 3 bin 298 kişi sahiplenme başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ankara'da bodrumda bulunan köpekleri sahiplenmek için hayvanseverlerden başvuru yağdı.
Ankara'da bodrumda bulunan köpekleri sahiplenmek için hayvanseverlerden başvuru yağdı.

Geçen hafta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konuldu. Ses çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen ve kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulan hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Keçiören Belediyesi, hayvanları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında
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Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında
  • Belediyenin internet sitesi üzerinde oluşturulan 'sahiplenmek istiyorum' platformuna çok sayıda hayvansever başvuruda bulundu. 5 günde, başvuru formunda istenen koşulları sağlayan 3 bin 298 kişi, hayvanları sahiplenmek için başvurdu. Rekor başvuru üzerine, başvuru alımı sonlandırıldı.

"Hayvanseverlerin seferberliği mutlu etti"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uygun olmayan şartlarda yetiştirildiğini tespit ettiğimiz 77 köpek ve 6 kedimiz için belediyemize ait web sitemizde oluşturduğumuz ‘Sahiplenmek İstiyorum’ platformuna 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır. Hayvanseverlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
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Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
Ankara'da, binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, Keçiören Belediyesinin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesi ile ilgili inceleme başlatılırken, sonuca göre de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

"Uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz"


Başkan Altınok, mevcut başvurular üzerinden gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak hayvanlanı sahilendireceklerini söyledi. Altınok, "Hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen kişilerin çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı bilgisine ulaşıp, 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgisini de araştıracağız. Eğer hayvan beslemişse bu konudaki deneyimlerini bize aktarmasını da isteyeceğiz. Bu şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu
GÜNDEM
Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu
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